- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن World Music Awards تحتفل بتخطى أغنية محمد رمضان "يا حبيبى" 7 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت World Music Awards جوائز الموسيقى العالمية بالنجم محمد رمضان، بعد تخطى أغنيته الجديدة "يا حبيبى" التى غناها مع المطرب الفرنسى العالمى مايترى جيمس، أكثر من 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب، بالإضافة إلى تصدرها المركز الأول فى 15 دولة أخرى.
وكتبت الصفحة الرسمية لـ"ميوزك أورد" على فيس بوك: "حقق ملك يوتيوب المصرى محمد رمضان أكثر من 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب من خلال تعاونه الجديد "يا حبيبى" مع النجم الفرنسى مايترى جيمس، بعد أن احتل المركز الأول فى 15 دولة".
وأضافت الصفحة "النجم المصرى محمد رمضان، الذى حصد أكثر من 3.3 مليار مشاهدة على قناته على يوتيوب وهو الفنان العربى الأكثر متابعة على القناة، قد تجاوز بالفعل 7 ملايين مشاهدة مع تعاونه الجديد "يا حبيبى" مع النجم الفرنسى، حيث وصلت مشاهدات الأغنية الجديدة إلى أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب فى أول 12 ساعة لطرحها".
وأشارت الصفحة إلى أنه تم تصوير كليب الأغنية بالكامل فى دبى، مع إطلاق هائل على لوحات إعلانات فى مدينة نيويورك وعلى أكبر شاشة فى العالم فى جدة.
ونقلت الصفحة تصريحات النجم محمد رمضان، التى قال فيها: "أنا متحمس حقًا لنقل موسيقانا إلى جماهير جديدة، لقد كانت تجربة التعاون مع جيمس رائعة.
كانت هذه تفاصيل خبر World Music Awards تحتفل بتخطى أغنية محمد رمضان "يا حبيبى" 7 ملايين مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.