شكرا لقرائتكم خبر عن World Music Awards تحتفل بتخطى أغنية محمد رمضان "يا حبيبى" 7 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت World Music Awards جوائز الموسيقى العالمية بالنجم محمد رمضان، بعد تخطى أغنيته الجديدة "يا حبيبى" التى غناها مع المطرب الفرنسى العالمى مايترى جيمس، أكثر من 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب، بالإضافة إلى تصدرها المركز الأول فى 15 دولة أخرى.





وكتبت الصفحة الرسمية لـ"ميوزك أورد" على فيس بوك: "حقق ملك يوتيوب المصرى محمد رمضان أكثر من 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب من خلال تعاونه الجديد "يا حبيبى" مع النجم الفرنسى مايترى جيمس، بعد أن احتل المركز الأول فى 15 دولة".



وأضافت الصفحة "النجم المصرى محمد رمضان، الذى حصد أكثر من 3.3 مليار مشاهدة على قناته على يوتيوب وهو الفنان العربى الأكثر متابعة على القناة، قد تجاوز بالفعل 7 ملايين مشاهدة مع تعاونه الجديد "يا حبيبى" مع النجم الفرنسى، حيث وصلت مشاهدات الأغنية الجديدة إلى أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب فى أول 12 ساعة لطرحها". Advertisements

وأشارت الصفحة إلى أنه تم تصوير كليب الأغنية بالكامل فى دبى، مع إطلاق هائل على لوحات إعلانات فى مدينة نيويورك وعلى أكبر شاشة فى العالم فى جدة.





ونقلت الصفحة تصريحات النجم محمد رمضان، التى قال فيها: "أنا متحمس حقًا لنقل موسيقانا إلى جماهير جديدة، لقد كانت تجربة التعاون مع جيمس رائعة.















