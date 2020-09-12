صور| ظهور جديد لأرينا شايك رفقة برادلي كوبر في شوارع نيويورك

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رنا صلاح الدين - باتت العلاقة بين الثنائي ايرينا شايك والممثل برادلي كوبر تسير في أفضل اتجاه بعد الانفصال، حيث أنهما لم يدخلا في أي مشاكل بينهما خلال الفترة الحالية.
ويدل على ذلك ظهورهما المتكرر في شوارع نيويورك، معا وكأنهما لا يزالان مرتبطين إلى الآن، رفقة ابنتهما البالغة من العمر 3 سنوات.
ويعمل الثنائي على توفير الحب والأجواء المناسبة لابنتهما، فلذلك يفضل برادلي كوبر العيش في نيويورك بدلا من العودة للوس أنجلوس من جديد.
برادلي كوبر
ورصدت عدسات الكاميرات، عدد من الصور لبرادلي كوبر، وأرينا شايك معا في شوارع نيويورك، حيث ظهرت الأخيرة في كامل اناقتها.
وارتدت النجمة الروسية قميصا ذى تصميم راقى وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Burberry"، ووصل سعره إلى 280 جنيها إسترلينيا، كما ارتدت "شورت" باللون الأسود وحذاء بنفس اللون.
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