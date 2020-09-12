رنا صلاح الدين - طرحت المطربة المغربية سميرة سعيد، أحدث أغنيتها بعنوان "قط وفار"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
الأغنية من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع النابلسي.
تقول كلمات الأغنية:" قط و فار قاعد معايا سيادته فاكرني قال ولا شفته عمال يلاغي كدة فيها صحيح اللي اختشى مات.. فاكرني نايمة أنا ننة و لا قالوله عني هبلة أكنش أنا ساذجة بصدق الحوارات".
وظهرت الديفا في أغنيتها الجديدة بـ"لوك" جديد ومختلف عليها من حيث لون شعرها التي اختارت له اللون الأسود، كما تعمدت على قصة "الكيرلي القصير"، مع مكياج كثيف ونظارة شمسية باللون الأحمر.
على جانب آخر شاركت الديفا في أوبريت "أنت أقوى"، الذي ضم كل من الكينج محمد منير وتامر حسني ووائل جسار وكارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.
كما قدمت تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للفنانة المصرية ريهام حجاج، التي خاضت به المنافسة الرمضانية الماضية بمشاركة الفنان محمود حميدة وخالد النبوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"لوك" جديد ومختلف.. سميرة سعيد تطرح أحدث أغنياتها "قط وفار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.