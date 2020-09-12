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رنا صلاح الدين - خالد عليش
وكتب عليش ساخرًا تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"مرحلة إنك بتسمع تامر عاشور كتير وبقيت بتحبه بزيادة دي مرحلة خطر أوي".
وطرح تامر عاشور الفترة الماضية أغنية جديدة تحمل اسم "بياعه"، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.
واستطاعت أن تنال الأغنية إعجاب الكثير من محبي وعشاق أغانيه، حيث تخطت حاجز الـ5 مليون مشاهدة عبرموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
وكان قد علق خالد عليش، على فيديو سيدة القطار الذي انتشر على السوشيال ميديا.
وكتب خالد عليش، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات "تويتر":"فيديو الست بتاعت القطر مش غريب عليا عشان في زيها كتير أوي بس متصوروش والموقف ده حصل قدامي كتير وأنا صغير وبركب الأتوبيس وأمي وأبويا كانوا بيتعاملوا بنفس الطريقة".
وأضاف عليش:"إحنا كتير مننا كويسين زي الست وأبويا وأمي، وكتير التحكم في الناس بيخلي عندهم جبروت غير مبرر زي الكمسري ورئيس القطر".
كانت هذه تفاصيل خبر خالد عليش عن سماع أغاني تامر عاشور: "مرحلة خطر أوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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