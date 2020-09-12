رغم نجاحه.. أزمات كبرى تحاصر فيلم "تينت" بعد طرحه في السينمات

رنا صلاح الدين - استطاع فيلم الإثارة والخيال العلمى "تينت" للمخرج كريستوفر نولان، أن يحقق أكثر من 152 مليون دولار فى سباق شباك التذاكر حول العالم، بالرغم من تفشي فيروس كورونا.

وكانت كشفت بعض التقارير، عن وجود تسريب لنسخ غير أصلية لفيلم تينت، عبر منصات الإنترنت والمواقع غير المرخصة، بعد مرور ما يقارب الأسبوع من طرحه.

وأوضحت التقارير، أن بعض النسخ غير الأصلية للفيلم احتوت على ترجمة باللغة الكورية وأخرى باللغة الألمانية، ويأتى هذا التسريب مع عودة السينمات فى عدد كبير من الدول من أجل النهوض بصناعة السينما.

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فيلم تينت من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

وواجه الفيلم، مشكلة فنية جديدة في الصوت، بعد ان أوضح عدد كبير من المشاهدين وجود أزمة في انخفاض صوت الممثلين أثناء المشاهد الحوارية، وعدم تناسقها مع الموسيقى المصاحبة للمشهد.