الكشف عن مقدمي حفل توزيع جوائز الأيمي 2020

رنا صلاح الدين - أعلنت قناة ABC عن القائمة الأولى لمقدمى جوائز Emmy لعام 2020، والتى تبث مباشرة فجر الأحد 20 سبتمبر الجارى.
وسيكون مقدم الحفل الرئيس الإعلامي الساخر جيمي كميل، ويشارك في نقديمه كل من أنتوني أندرسون، أمريكا فيريرا، عيسى راي ، غابرييل يونيون ، لينا وايث.
وكشف القائمين على ترشيحات جوائز الأيمي لعام 2020 عن القائمة الكاملة للترشيحات المقرر لها المنافسة في الدورة القادمة الـ 72.
وجاءت سيطرة نتفليكس برصيد 160 ترشيحاً للتربع على عرش أكثر الشبكات حصولاً على ترشيحات، ومن ثم تليها الشبكة الأمريكية الشهيرة HBO التي نجحت في اقتناص 107 ترشيحا.
وتمتلك في المقابل، شبكة HBO أكثر ترشيحات لمسلسل واحد وهو العمل الدرامي الشهير "Watchmen" الذي حقق 26 ترشيحاً.
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