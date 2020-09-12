صورة| بعد تعرضه للانتقادات بسبب صورة حبيبته.. رامز أمير: "ربوا عيالكم"

رنا صلاح الدين - تعرض الفنان الشاب رامز أمير، للعديد من الانتقادات بسبب الصورة الذي نشرها وكشف من خلالها عن حبيبته، متعمدًا إخفاء وجهها.

وانتقادات المتابعين له بسبب تعريفه له على أنها حبيبته دون وجود ارتباط رسمي.

وخرج رامز، عن صمته وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"والله أخلاقى متسمحليش أرد على الكلام اللى اتكتب ده.. بجد مش عارف اقول ايه على المستوى اللى وصلناله.. خدوا بالكم من عيالكم يا جماعة، ربوهم كويس علموهم الأدب والاخلاق، علموهم يبقوا بنى أدمين ميبقوش حيوانات".

وأضاف:"علموهم يبقوا رجالة عندهم شجاعة ميستخبوش ورا شاشة، فهموهم ان ربنا بيحاسب على الكلمة اللى هما مستهترين بيها دى.. متخلفوش ولاد لو مش ناويين تربوهم عشان ربنا هيحاسبكم انتم كمان على اخلاقهم".

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رامز امير

رامز امير

يذكر أن رامز أمير، ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، الذي لعب بطولته الفنان أمير كرارة، وخاض به السباق الرمضاني الماضي.

المسلسل شارك فيه الفنان أحمد العوضي ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم وسارة عادل، وهو من ‏تأليف ‏باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي.