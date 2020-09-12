هل تنتهي قوة كريس هيمسوورث الخارقة في ثور؟.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - كشفت عدد من التقارير، أن مشاركة النجم كريس هيمسوورث في نسخة جديدة من سلسلة أفلام "ثور"، لن يكون الأخير من نوعه للنجم العالمي في عالم مارفل للأبطال الخارقين.

ويحمل الجزء الرابع من سلسلة أفلام "ثور"، عنوان "Thor: Love and Thunder".

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في أواخر الشهر المقبل، وأعلنت شركة مارفل انضمام كاتبة السيناريو والمخرجة جينيفر كايتن روبنسون، للعمل على سيناريو العمل.

وكانت بعض التقارير في الفترة الماضية، أوضحت أن النجم البريطاني كريستيان بيل من المحتمل أن يشارك في فيلم "ثور" الجديد، في دور شرير لمواجهة البطل الخارق.

الجدير بالذكر، أن سلسلة أفلام "ثور" بدأت أول مرة في عام 2011، من بعدها جزئين حملا عنوان God of Thunder، Thor: Ragnarok.