فن ومشاهير

بن أفليك يرفع قضية غريبة من نوعها بسبب فيروس كورونا

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رنا صلاح الدين - رفع منتجو فيلم بن أفليك الجديد "Hypnotic" دعوى قضائية يتهمون فيها شركة التأمين الخاصة بالفيلم برفض تمديد سياستهم لمراعاة الوباء.

وتعد تلك الدعوى القضائية من بين أولى الدعاوى، إن لم تكن الأولى، لاختبار ما إذا كانت شركات التأمين على الأفلام ستضطر إلى التكيف مع التأخيرات التى يسببها جائحة .

وتدعى الدعوى التى رفعها منتجو الفيلم أن رفض شركة التأمين قد يقضى على المشروع.

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وكان من المقرر أن يدخل الفيلم وهو من فئة الأكشن والإثارة من بطولة أفليك وأخرج روبرت رودريجيز، حيز التنفيذ في شهر أبريل الماضى.

وتم تأجيل تنفيذ المشروع تم تأجيله في نفس الوقت الذى تم تاجيل العديد من الافلام بسبب الوباء الذي اجتاح العالم .

واشترى المنتجون بوليصة تأمين من شركة تشب ناشيونال بقيمة 58 مليون دولار، والتي سيتم دفعها في حالة مرض أفليك أو رودريجيز أو وفاتهما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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