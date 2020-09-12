صور| أجمل أطلالات عائلة كاردشيان بعد قرارهما المثير للجدل

رنا صلاح الدين - تمتلك عائلة كاردشيان شعبية جارفة بشتى أنحاء العالم، وذلك بفضل برنامج تليفزيون الواقع الشهير "KUWTK"، الذى كانت تقدمه سيدات العائلة. وتستعرض عائلة كاردشيان من خلال البرنامج العديد من أسرار حياتهم الشخصية وكأن المشاهد يعيش الأحداث معهم باستمرار. وبعد إعلان عائلة كاردشيان فى بيان رسمى الموسم الأخير من البرنامج سيتم عرضه فى أوائل العام المقبل 2021. ويقدم لكم "الخليج 365"، عدد من الصور التى جمعت أفراد العائلة المعروفين بجمالهم وجاذبيتهم، والتى التقطت لهم بالحفلات الكبرى، لتظهر الصور نساء عائلة كاردشيان ملهمة وساحرة للملايين من شتى أنحاء العالم. Advertisements كاردشيان كاردشيان كاردشيان

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