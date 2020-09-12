صور| أمير كرارة يحتفل بحفل زفاف شقيقته

رنا صلاح الدين - احتفل النجم أمير كرارة، بحفل زفاف شقيقته الصغرى "نور"، في أجواء عائلية أقتصرت على أهالي الأسرتين.

وظهر كرارة في الصور رفقة شقيقه الفنان أحمد كرارة، وأيضًا الفنان أحمد صلاح حسني.

حف زفاف شقيقة امير كرارة حفل زفاف شقيقة امير كرارة حفل زفاف شقيقة امير كرارةعلى جانب آخر يخوض أمير كرارة السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "نسل الأغراب"، رفقة النجم الكبير أحمد السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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وسبق للثنائي السقا وكرارة العمل سويا في بطولة مشتركة من خلال فيلم "هروب اضطراري" الذي حقق نجاحا.

يذكر أن الفنان أمير كرارة شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الاختيار"، الذي لاقى تفاعل كبير من قبل الجمهور وحصد على إشادات واسعة من قبل النقاد، خاصة أنه ضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن كضيوف شرف.

وجسد أمير كرارة خلال المسلسل قصة العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي هشام العشماوي، الذي انضم لتنظيم داعش.