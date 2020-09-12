يحيى الفخراني يعود للدراما الرمضانية 2021

السبت 12 سبتمبر 2020

يقرأ الفنان يحيى الفخراني حالياً عدداً من السيناريوهات الدرامية لاختيار الأنسب له، للظهور به في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021، وذلك بعدما غاب الموسمين الماضيين، نتيجة ضعف النصوص المعروضة عليه آنذاك.



هذا وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته «الملك لير» فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك على مدى 4 ليال وحققت نجاحاً كبيراً، اضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب لسنوات طويلة.

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وآخر مسلسلات يحيى الفخرانى «بالحجم العائلى» فى رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هشام وآخرين.

وينتظر الفخراني تحديد موعد لتصوير فيلم «الصحبة الحلوة» الذي يعود به إلى السينما بعد غياب 22 عاماً، منذ آخر أفلامه السينمائية «مبروك وبلبل» الذي قدّمه للجمهور العام 1998، وشاركته في بطولته دلال عبد العزيز، بعدما انتهى السيناريست وحيد حامد من كتابة الفيلم ومن المقرر أن يشاركه البطولة محمد سعد، وهو من إخراج ساندرا نشأت