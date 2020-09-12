بالفيديو – نيللي كريم تفاجئ الجمهور وترقص “الحجالة” ثم تبكي

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأت النجمة المصرية نيللي كريم مشاهدي برنامج “معكم”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CbC، برقصها الرقصة البدوية الشهيرة “الحجالة” على طبلة الفنان حسن أبو سريع، الذي شاركها في بطولة مسلسل “بـ 100 وش” الذي عرض في رمضان الماضي.

وقالت نيللي كريم: “كنا مبسوطين جدا أثناء تصوير المسلسل، وكاملة أبو ذكري مكنتش معرفانا حتى إحنا هنعمل إيه في مشهد تظاهرنا بأننا تماثيل في آخر حلقة، ولكن كل المشاهد كانت ممتعة وفريق العمل كله”.

وأكدت أنها محظوظة في الأشخاص الذين يشتركون معها في الأعمال الفنية، مضيفةً: “ربنا بيحبني فعلا، عاوزة أشكره، حظي حلو مع الناس اللي بتشتغل معايا”.

وتابعت وهي تبكي: “أمي دعيالي وحظي حلو إن في يوم من الأيام قابلت ست جميلة، المبدعة كاملة أبو ذكري، أنا من الناس اللي مش بروح إنترفيوهات كتير ومش بتكلم كتير ومش بعبر كتير بس بجد (100 وش) ظروفه مختلفة بالنسبالي وحاجة جديدة خالص معملتهاش قبل كدة وأنا حبيت كل شخص موجود، العصابة فعلا بحبها من قلبي واتعلمت منهم حاجات كتير”.

Advertisements

ووجهت الشكر للمنتج جمال العدل: “هو سبب كبير في النجاحات اللي حصلتلي في الفترة الأخيرة، مش بتكلم عليه كتير، وبحس في ساعات مش بديله حقه في اختياره معايا على الحاجات اللي بعملها بيبقي قلبه عليا ومزجانجية، قبل أي مسلسل دايما بقوله مش عاوزة أشتغل عاوزة أقعد في البيت”.