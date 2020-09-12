رانيا يوسف تكشف حقيقة خطوبتها

متابعة بتجــــــــــــرد: خلال لقائها مع برنامج “Et بالعربي”، كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، حقيقة خطبتها مؤخرًا، بعدما ظهرت مرتدية “دبلة” في كواليس مسلسلها الجديد “شارع 9″، الذي يتم تصويره حاليًا ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني المقبل.

وردّت رانيا على الشائعات التي لاحقتها بسبب ارتدائها “دبلة خطوبة” قائلة: “دي دبلة الشخصية “راجية” مش دبلتي، وإحنا بنصور من السادسة مساء حتى العاشرة صباحاً مشاهد الأكشن وانقلاب السيارات والحوادث في المسلسل، شارع 9 هو شارع حقيقي في منطقة المعادي ومليء بالقصص الحقيقية، وكلنا جيران نعرف بعضنا خلال أحداث المسلسل”.

وتابعت، أجسد شخصية تدعى “راجية” وهي طبيبة نفسية، تكتشف خيانة زوجها لها في أول حلقة، وتحاول مواكبة الموضوع لتسير حياتها، ونرى على مدار الأحداث كيفية تعاملها مع المرضى، كما أنها استعانت في الحقيقة ببعض الأطباء النفسيين ليكون لديها خلفية عن طبيعة العمل. ويتناول المسلسل العديد من القضايا خلال أحداثه، مثل مشكلة الإدمان والأهل المنشغلين عن أولادهم، كما أن أحداثه ستكون منذ عام 2009 حتى وقتنا هذا، وهو ينتمي لفئة الأعمال الـ 45 حلقة، وسيعرض خارج السباق الرمضاني.