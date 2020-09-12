بالفيديو – آسر ياسين يرقص راب على طريقة مايكل جاكسون

متابعة بتجــــــــــــرد: حل أبطال مسلسل “بـ 100 وش” ضيوفا على برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc. حيث تحدثوا عن كواليس العمل وما لاقوه من صعوبات في التصوير والجو العام الذي كان يجمع بينهم.

وسألت الإعلامية منى الشاذلي الفنان آسر ياسين عن كواليس الإعلان الأخير الذي رقص خلاله بطريقة محترفة على طريقة نجم الراب الراحل مايكل جاكسون، والتي أشاد بها الجميع، مؤكدين أن آسر فعل ذلك بشكل رائع.

وطلبت الشاذلي من آسر أن يقوم بالرقص خلال الحلقة، ليؤدي نفس الحركات التي أداها في الإعلان بنفس الاحترافية، وبطريقة سلسة، ليقوم الفنان إسلام إبراهيم بإعلان تحديه للرقص، ولكن بطريقة طريفة أثارت ضحك الجمهور في الاستوديو.

مسلسل “بـ100 وش” شارك في بطولته نيللي كريم وعلا رشدي ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.