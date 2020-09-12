فتح تحقيق في شائعة وفاة محمود ياسين

متابعة بتجــــــــــــرد: قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إحالة بلاغ شعبان سعيد المحامي بالنقض وكيلًا عن نقابة المهن التمثيلية، بشأن شائعة وفاة الفنان محمود ياسين، للتحقيق بنيابة وسط القاهرة الكلية.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مروجي شائعة وفاة الفنان محمود ياسين، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المسئولين عن ترويج لها.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 32291 سنة 2020 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ الاثنين الموافق 10 يوليو 2020 فوجئت أسرة الفنان محمود ياسين بعدد كبير من الأصدقاء والفنانين والأقارب يتصلون بهم هاتفيًا للتأكد من خبر وفاته، وأن ذلك الخبر انتشر بسرعة كبيرة نظرًا لشعبية الفنان الجارفة في العالم العرب.

وتابع البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامى والمستشار القانوني للنقابة، أن الحزن خيم على أقارب وزملاء وجمهور الفنان محمود ياسين، حتى تم تكذيب الخبر وأنه مجرد شائعة، وحيث إن الغرض من نشر هذه الأخبار هو الحصول على الربح من خلال كثرة المتابعات على الصفحات التي نشرت الشائعة، وإذا تراعى نقابة المهن التمثيلية مصالح أعضائها وتقف بجوارهم في المحن والشدائد، وهو الأمر الذي دعا الطالب لتقديم هذا البلاغ.

وطالب مقدم البلاغ بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.