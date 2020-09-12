شكرا لقرائتكم خبر عن دراما الحكايات المنفصلة تغزو السوق وانتشار ظاهرة المسلسلات القصيرة المتنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السنوات القليلة الماضية تنوعاً ملحوظاً في المحتوى الدرامى المقدم بالمسلسلات، إضافة إلى تغيير انتشار الأعمال التي لا تعمد على موضوع واحد في كل حلقات، وظهرت نوعيات جديدة تعتمد على حكايات متنوعة بموضوعات مختلفة وكذلك بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين، وكأن كل حكاية عبارة عن مسلسل بمفرده سواء كان في 3 أو 5 أو 10 أو 15 حلقة حسب عدد حلقات العمل.

وتعد مسلسلات الحكايات المختلفة فرصة كبيرة لصناع الدراما من أجل تقديم موضوعات كثيرة وكذلك كسر حاجز الملل، هذا بالإضافة إلى هذه النوعية من الأعمال تتيح فرص كبيرة للفنانين والفنانات للتصعيد وتقديم أدوار البطولة المطلقة من حكاية في شكل مسلسل منفرد، ومع تحقيق هذه الأعمال نجاحاً ملموساً أتنشرت بكثرة في سوق الدراما الحالى.

ورغم أن هذه النوعية من المسلسلات ليست مبتكرة وإنما غابت عن سوق الدراما لسنوات طويلة، إلى أن عادت مرة أخرى من خلال مسلسل "نصيبي وقسمتك" عام 2017، والذي قام ببطولته هاني سلامة وشهدت تغيير الأبطال معه في كل 3 حلقات، وبعد ذلك تغير الفورمات في الجزء الثاني حيث أصبح يعتمد على بطلة مختلفة في كل حكاية من 5 حلقات.



نصيبى وقسمتك

مسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين وقام ببطولته حكايات الجزء الثاني كلا من درة وريم مصطفى في وبسمة وهنا شيحة وشيرى عادل ومريم حسن، وحنان مطاوع ومي سليم ونجلاء بدر، وفى الثالث قام ببطولته الحكايات هبة مجدى وهنا شيحة وميرهان حسين وملك قورة وميرنا نور الدين وإيمان العاصي وهدى المفتى ونرمين الفقى.

وطبقت دنيا سمير غانم فكرة الحكايات المنفصلة في مسلسلها الأخيرة "بدل الحدوتة 3" الذي قدمته في شهر رمضان قبل الماضى واعتمد ثلاث قصص مختلفة تماماً عن بعضهم، كل قصة يتم تناولها في 10 حلقات، الحدوتة الأولى بعنوان "بيلا"، والثانية "لهفة" التي اعادت تقديم شخصية "لهفة" من مسلسلها الذى يحمل نفس الاسم، والثالثة تحمل اسم "مزرعة بطاطس".



مسلسل بدل الحدوتة 3

وفي هذا العام ظهرت تجربة جديدة تنتمي لهذه النوعية من خلال مسلسل "إلا أنا"، الذي يعتمد على 6 حكايات، كل حكاية تُقدم في قصة وببطلة ومخرج مختلف في 10 حلقات، الحكاية الأولى بعنوان "بنات موسى" بطولة وفاء عامر وإخراج محمد أسامة، و"الثانية بطولة "أروى جودة وأحمد صفوت وإخراج أحمد شفيق والثالثة "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع وبيومى فؤاد ونور محمود وإخراج أحمد حسن.

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أما الحكاية الرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل وميدو عادل وايهاب فهمى وإخراج محمود كامل، والخامسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش ومحمد شاهين ومحمد علاء ونهى عابدين وإخراج أحمد حسن، والسادسة بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض ونجلاء بدر وأحمد خالد صالح وخالد أنور وإخراج مريم أحمدى.



مسلسل الا انا

وتقدم شيماء سيف البطولة المطلقة الأولى لها في الدراما من خلال مسلسل جديد جارى الاستقرار على اسمه، يعتمد على الحكايات المنفصلة، من خلال ثلاثة قصص مختلفة كل واحدة من 15 حلقة، الأولى وهى "فى بيتنا روبوت" من تأليف السيناريست أحمدى محمدى والثانية بعنوان "بالقوة" يكتبها السيناريست أمين جمال وجارى اختيار مؤلف للثالثة، والعمل من وليد الحلفاوى.



شيماء سيف

وتخوض الفنانة هنا الزاهد أيضاً تجربة مسلسلات الحكايات المنفصلة من خلال مسلسل جديد من نوعية أعمال الـ 45 حلقة تعاقدت على بطولته مع المنتج كريم أبو ذكرى بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتخوض به أول بطولة مطلقة لها في الدراما والعمل فكرة الكاتب يسرى الفخرانى ويتم العمل على اختيار اسم المسلسل بشكل نهائى خلال الأيام القليلة القادمة.

وتدور فكرة المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، والذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص.



هنا الزاهد

كذلك مسلسل "نمرة اتنين" فيعتمد على الحكايات المنفصلة كل حكاية بمؤلف ومخرج وأبطال مختلفين، وهو عبارة عن 8 حلقات فقط كل حلقة تتناول قصة مختلفة وكل قصة يقوم ببطولتها نجم أو نجمة فى حلقة واحدة مع مخرج مختلف، يضم عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم شيرين رضا، ونيللى كريم، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وعادل كرم، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومنى زكي، وأحمد مالك.

ويتولى إخراج الحلقات كل من آدم عبد الغفار، طارق العريان، تامر محسن، هاني خليفة، هادي الباجوري، محمد شاكر، أحمد النجار، بينما يشارك فى تأليف المسلسل 4 كتاب وهم آدم عبد الغفار، مريم نعوم، وائل حمدي، سارة طيبة، تم تصوير الأحداث في 6 مدن عربية مختلفة، وهم الرياض، وجدة، والقاهرة، والجونة، وبيروت، ودبى، ويتناول قصصا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث