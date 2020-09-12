شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض مسلسل هيفاء وهبى "أسود فاتح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الجهة المنتجة لمسلسل هيفاء وهبى "أسود فاتح" على عرض العمل على القنوات الفضائية فى شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء مخرج العمل من عمليات المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للشركة المنتجة، حيث من المقرر الانتهاء من كل هذه العمليات أواخرشهر سبتمبر الجاري.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد،ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطاراجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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وكانت هيفاء وهبي قد أعلنت الانتهاء من تصوير مسلسلها ونشرت عبر حسابها بموقع إنستجرام، فيديو من آخر يوم تصويرلطاقم العمل، معلقة عليه قائلة "أحلى فركش وأغلى ناس على قلبى"، وذلك بعد تعطل تصويره لأكثر من مرة بداية من أزمة كورونا حتى انفجار لبنان.

وفى فيديو آخر وجهت هيفاء الشكر لطاقم العمل وبشكل خاص للمخرج كريم العدل، حيث كتبت "المخرج كريم العدل.. ما في كلام بيوفيك حقك ! انا مبسوطة وفخورة اننا اشتغلنا مع بعض، واني كنت تحت اشرافك الاحترافي! ما بنساك ابدا وانت بقلبي.. هالمسلسل عرفني على شخص صار مهم بحياتي ولأول مرة بتصير معي وبتتحول تجربة عمل لعشرة وارتباط قوى.. ألذ وأشطر وأهضم وأطيب مخرج شفته بحياتى".