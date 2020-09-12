بالصور| أمير كرارة يبكي في حفل زفاف شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفل الفنان أمير كرارة بعقد قران وزفاف شقيقته، أمس الجمعة.
نشر أمير صورًا من الحفل، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وحرص أمير على التقاط بعض الصور التذكارية مع شقيقته، وفي واحدة منها ظهر وهو يبكي، بينما تحاول العروس تجفيف دموعه.
وعلق أمير على إحدى الصور :"أختي حبيبتي".
ونشر الفنان أحمد كرارة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق: "أختي اتجوزت مبروك يا حبيبتي".
وحضر الحفل هند حسني زوجة الفنان أمير كرارة، وشقيقها الفنان أحمد صلاح حسني، ومجموعة من الأصدقاء المقربين.
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