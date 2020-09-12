إيرادات الجمعة.. "Mulan" الثاني و"Bloodshot" في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الجمعة 11 سبتمبر، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 313 ألفا و273 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 148 ألفا و269 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم " The New Mutants" والذي حقق 82 ألفًا و678 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 27 ألفًا و927 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم " "Sniper: Assassin's Endمحققًا 23 ألفًا و458 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم " The Way Back" وحقق 19 ألفًا و980 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "black water abyss" بعد تحقيقه 19 ألفًا و34 جنيها.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 14 ألفًا و980 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم التحريك "100% wolf" والذي حقق 12 ألفا و50 جنيها، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 10 آلاف و931 جنيها.