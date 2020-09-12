نجلاء بدر تهنئ أمير شاهين بخطبته: "أبو قلب طيب وقع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة نجلاء بدر على تهنئة صديقها الفنان أمير شاهين بـ"خطوبته"، التي احتفل بها يوم الخميس الماضي.

ونشرت نجلاء صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الملك، أبو قلب طيب وقع، يا مفرح قلبي، مبروك".

احتفل الفنان أمير شاهين، بخطبته، الخميس الماضي، وسط حضور أسرته، ومجموعة من أصدقائه، من داخل وخارج الوسط الفني.

من ناحية أخرى عرض للفنانة نجلاء بدر في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، محمد علاء، دنيا عبدالعزيز، من تأليف وإخراج محمد سامي.