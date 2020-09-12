محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة نجلاء بدر على تهنئة صديقها الفنان أمير شاهين بـ"خطوبته"، التي احتفل بها يوم الخميس الماضي.
ونشرت نجلاء صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الملك، أبو قلب طيب وقع، يا مفرح قلبي، مبروك".
احتفل الفنان أمير شاهين، بخطبته، الخميس الماضي، وسط حضور أسرته، ومجموعة من أصدقائه، من داخل وخارج الوسط الفني.
من ناحية أخرى عرض للفنانة نجلاء بدر في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، محمد علاء، دنيا عبدالعزيز، من تأليف وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر نجلاء بدر تهنئ أمير شاهين بخطبته: "أبو قلب طيب وقع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.