تراند اليوم : ابنة هيفاء وهبي تفجر مفاجآت جديدة عن علاقتها بوالدتها

كشفت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي تفاصيلا جديدة عن علاقتها بوالدتها.
واستدركت: عشت طفولة مثالية ، وكل شيء يمر في حياتنا نتعلم منه ، عوضت ابتعادي عن والدتي بمنح الحب لبناتي .
وقالت في تصريحات متلفزة: أنا أثبت أن "فاقد الشيء يعطيه" فحياتي كلها أعيشها لأسرتي وبناتي (في إشارة إلى انقطاع علاقتها بأمها منذ الصغر).
وأضافت: أرفض أن تعمل أي واحدة من بناتي في مجال الفن وأفضل لو عملت إحداهن طبيبة والأخرى مهندسة.
واستدركت: عشت طفولة مثالية ، وكل شيء يمر في حياتنا نتعلم منه ، عوضت ابتعادي عن والدتي بمنح الحب لبناتي .