تراند اليوم : فنان شهير يعلن الاعتزال بعد اتهامه في قضية غسيل أموال

أعلن صانع المحتوى والفنان الكويتي يعقوب بو شهري اعتزاله مؤقتا وذلك في أعقاب الزج باسمه في قضية غسيل أموال.

وقال "بوشهري" في تدوينة توعد فيها من هاجموه بعد قرار النائب العام الكويتي بالتحفظ على أمواله: لكل شخص لم يرحمني ويرحم أسرتي .. لن أرحمك وأرحم أسرتك حتى أموت.

وعاد وكتب بعد لوم محبيه: أوعدكم إني لازم أؤخر عن السناب قليلا .. أشوفكم على خير لاني ما أحب هذه الشخصية وأنا للأمانة مشحون ومعصب أوعدكم لمن أهدى أرجع بو خالد اللي تعودتوا عليه.

