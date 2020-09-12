عاصفة سخرية من برشلونة لحظة الكشف عن قميص غريزمان الجديد

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

في الوقت الذي أكدت فيه الصحافة الرياضية الأسبانية رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة بعطي أهمية كبيرة للاعب الفرنسي انطوان غريزمان في مشروعه الجديد خاصة بعد منحه الرقم المفضل وهو الرقم 7 ، تحولت لحظة احتفاء نجم السلة الأميركي كيفن دورانت، برقم قميص الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب برشلونة الإسباني، إلى سخرية شديدة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد سخر الناشطون من رقم 8-2 الذي ظهر على ثياب دورانت أثناء التقاطه صورة مع قيمص غريزمان الجديد، لأنها نفس نتيجة خسارة برشلونة من بايرن ميونيخ في ربع نهائي أبطال أوروبا.

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لكن الأرقام التي ظهرت على قميص دورانت تحمل معان مختلفة، فرقما 8 و24 هما رقما قميص أسطورة السلة الأميركي كوبي براينت الذي مات في حادث سقوط طائرة في مطلع العام هو وابنته جيجي، وهما الرقمان الذي لعب بهما في أغلب مسيرته، أما رقم 2 هو رقم قميص جيجي ابنة براينت.

وكان النادي الكتالوني استعان بدورانت للإعلان عن قميص غريزمان الجديد الذي يحمل رقم 7 بدلا من 17، وهو نفس رقم قميصه مع المنتخب الفرنسي وأتلتيكو مدريد، ولم يستطع الحصول عليه الموسم الماضي لأن زميله فيليبي كوتينيو كان يرتديه.

يذكر أن بايرن ميونيخ الألماني كان قد فوزا تاريخيا على برشلونة الإسباني بالفوز عليه 8-2 في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب “دا لوش” في العاصمة البرتغالية لشبونة.