هاندا أرتشيل الأجمل بين كل منافساتها

متابعة بتجــــــــــرد: تصدّرت النجمة التركية هاندا أرتشيل القوائم الثلاثة في استطلاع للرأي أجراه موقع FillGap عن الممثلات والفنانات في العام 2020.

وفي التفاصيل فقد حصدت هاندا المراتب الأولى في قوائم أجمل ممثلة وأجمل نساء العالم وأجمل فتاة مسلمة.

ونافست النجمة التركية على هذه الألقاب مواطنتها الممثلة التركية فهرية إفجين وعدد من الممثلات والمغنيات العالميات مثل سلينا غوميز، تايلور سويفت، إيما واستون، آمبر هيرد وغيرهم.

على صعيد آخر، تحصد أرتشيل حاليًا نجاح مسلسلها “أنت اطرق بابي” الذي يجمعها مع النجم التركي كرم بورسين.

ويحقق العمل نسب مشاهدة عالية على الرغم من مواجهته للعديد من المسلسلات التي بدأ عرضها مع بداية شهر سبتمبر حيث يتحول إلى حديث الجمهور بعد عرض حلقة جديدة منه.