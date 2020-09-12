آمال ماهر تُهدي الرئيس عبد الفتاح السيسي أغنية “كمل طريقك”

متابعة بتجـــــــــــرد: افتتحت النجمة المصرية آمال ماهر قناة جديدة لها في موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. وبالتزامن مع إطلاق قناتها الجديدة، طرحت آمال ماهر أغنية جديدة بعنوان “كمل طريقك”. وجاءت أغنية “كمل طريقك” بقالب غنائي وطني، حيث غنت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحملت الأغنية كلمات أحمد المالكي وألحان محمد عبيه وتوزيع أحمد أمين. وقالت آمال ماهر عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “أغنية كمل طريقك على قناة اليوتيوب الرسمية الجديدة. ربنا يبارك في مصر وقيادتها وشعبها”.

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