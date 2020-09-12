نانسي عجرم تعود بحفل “تيك توك” في موعد جديد

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن الموعد الجديد لحفلها الأونلاين عبر تطبيق “تيك توك”، والذي كان قد تم تأجيل عرضه بسبب الأوضاع التي حلّت في لبنان.

وستطلّ نانسي عجرم على جمهورها مساء 18 أيلول/سبتمبر الجاري من موقع خاص بالعاصمة اللبنانية بيروت، دون حضور مباشر من قبل الجماهير، الذين سيتمكنون من مشاهدة الحفل من خلال بثّ حصري على تطبيق “تيك توك”، وستقدّم الفنانة فيه عددًا من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة.

وكانت نانسي عجرم قد انضمت مؤخرًا إلى “تيك تيوك” بعد إصرار كبير من ابنتيها، ونشرت بعدها الفيديو الأوّل لها على التطبيق معهما وسرعان ما تحوّل إلى واحدًا من أكثر الفيديوهات المتداولة على منصّات التواصل الإلكتروني حاصدًا ملايين المشاهدات في وقت قصير جدًا.

وكانت شركة “تيك توك” قد اختارت نانسي عجرم لتكون أوّل فنانة عربية تطلّ عبر التطبيق بحفل غنائي، وذلك نظرًا لما تتمتّع به النجمة من جماهيرية جارفة في الوطن العربي وجميع أنحاء العالم.