بالصور – درة تفيض أنوثة في جلسة تصوير صيفية

متابعة بتجــــــــــــرد: خضعت الممثلة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة ظهرت من خلالها على أحد اليخوت في مياه البحر الأحمر بمدينة الجونة، مستمتعة بأشعة الشمس. ونشرت درة صورها عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، والذي يتابعه من خلاله أكثر من 12 مليون شخص. وبدت درّة متألقة في الصور التي نالت اعجاب عدد كبير من المتابعين. يشار الى أن درة تعاقدت مؤخرا على فيلم جديد يحمل عنوان “الكاهن” من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، اذ تقدم دور البطولة أمام هاني سلامة، ويشاركهم في بطولة الفيلم الممثل محمد ممدوح “تايسون”.

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