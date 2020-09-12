جان يمان يرتدي 100 قميص خلال 48 ساعة

متابعة بتجــــــــــــرد: خضع النجم التركي جان يمان، إلى جلسة تصوير لإحدى شركات الملابس الرجالية التي أصبح وجهًا إعلانيًا لها.

واستمرّت الجلسة يومين، ارتدى خلالها يمان 100 قميص، وذهب إلى البحر أكثر من عشر مرات من أجل التقاط صور له لحظة غروب الشمس.

يمان وخلال التصوير حاز على إعجاب فريق العمل بسبب تواضعه وروح الدعابة التي يتمتع بها، ما جعل معنويات فريق العمل مرتفعة بعد إصراره على تناول الطعام معهم، إضافة إلى عدم تذمره من اعادة التصوير أكثر من مرة حتى تكون الصور على أكمل وجه.