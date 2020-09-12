أنجلينا جولي في خطوة إنسانية جديدة.. إليكم ما فعلته مع هذين الطفلين

متابعة بتجـــــــــــــرد: فاجأت الممثلة العالمية أنجيلينا جولي طفلين يبيعان عصير الليمون في لندن لصالح الشعب اليمني، بتبرع سخي من قبلها لدعم حملتهما.

فقد قرر أيان موسى وميخائيل إسحق وعمر كل منهما 6 سنوات، أن يطلقا حملة بيع عصير الليمون لجمع التبرعات للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن.

وبحسب موقع BBC، فقد قرأت جولي عن حملة جمع التبرعات التي يقوم بها الطفلان، وأرسلت لهما رسالة تعتذر فيها عن عدم قدرتها على شراء عصير الليمون وتقول إنها ترغب في التبرع.

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وتلقى الطفلان اللذان يسكنان في منطقة ريدبريدج، هذه الرسالة اللطيفة من جولي، مرفقة بـ”تبرع سخي للغاية” بحسب ما أكّدت عديلة موسى والدة أيان.

وعند سؤالها عن رد فعل الطفلين حين علما بالأمر، قالت والدة أيان إنهما لم يعرفا في البداية من هي جولي، لكن “أبويهما كانا مبتهجين بشدة”، لكن سرعان ما عرفاها بعد مشاهدة عدة أفلام لها.