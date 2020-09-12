متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو جديداً لفت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين. وظهرت فيه وهي تجلس في السيارة إلى جانب زوجها الفنان المصري أحمد العوضي وهما يستمعان إلى أغنية “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي.
وبدت ياسمين وهي تضع فوق شفتها العليا أسفل أنفها لفافة من الورق وحاول العوضي نزعها إلا أنها منعته من ذلك موجهة إليه صفعة خفيفة قبل أن يبادلها بالمثل على سبيل المزاح.
وسخرت الممثلة من الموقف من خلال التعليق: “قمة الرومنسية” وتفاعل معها الكثيرون حيث وصل عدد مشاهدي المقطع في ساعات قليلة إلى أكثر من مليون و3 آلاف. وركزت التلعيقات على طرافة الفنانة وخفة دمها.
ويشار إلى ان ضجة أثيرت حول ياسمين في وقت سابق بسبب صور نشرتها حيث أشار المتابعون إلى أنها اكتسبت الوزن الزائد. وهو ما ردت عليه بعد انتهاء إجازتها من خلال نشر صور أخرى التقطت لها أثناء وجودها في صالة الرياصة حيث كانت تقوم برفع الاثقال وحيث لفتت الأنظار بنحافتها.
كانت هذه تفاصيل خبر تبادل صفعات بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وهي تعلق: “قمة الرومنسية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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