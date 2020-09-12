زوجة جاستن بيبر تكشف عدم عنايته بنظافته الشخصية.. شاهدوا أظافره

متابعة بتجــــــــــــرد: أحدثت هايلي بالدوين، زوجة النجم العالمي جاستن بيبر، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرتها له على حسابها الخاص على “سناب شات”. وفيها ظهر الأخير وهو يجلس في أحد المطاعم واضعاً الكمامة على أنفه وفمه وممسكاً بهاتفه الخلوي.

وتناقل الصور بعد ذلك عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وتمكن أحد هذه الحسابات من التقاط صورة تقريبية ليديه حيث لاحظ المتابعون أنه لا يعتني بنظافة أظافره التي بدت متسخة بشكل واضح.

وأطلق هذا موجة واسعة من التعليقات حيث أعرب الناشطون عن استغراهم ذلك لافتين إلى أن النجوم يعتنون بنظافتهم الشخصية أكثر من غيرهم.

ويشار إلى ان الفنان واجه مؤخراً تهمة الاعتداء على فتاة في العام 2014 وهو ما نفاه مهدداً بمقاضاتها. وكانت الفتاة وتدعى دانييل نشرت قبل هذا تغريدة أشارت فيها إلى أنه تمت دعوتها إلى غرفته في فندق في تكساس بتاريخ 9 آذار (مارس) من العام 2014 حيث اعتدى عليها قبل أن تمحو التعليق.