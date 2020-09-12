بصورة جديدة.. أصالة تروج لألبومها "لا تستسلم"

واصلت الفنانة السورية أصالة نصري، الترويج لأحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "لا تستسلم" عبر حسابها على موقع تبادل الصور "أنستقرام".

ونشرت أصالة صورة جديدة على "أنستقرام" ضمن حملة الدعاية الخاصة بألبومها.





الصورة بعدسة المصور إيلي رزق الله والفستان من تصميم نيكولا جبران وتصفيف الشعر بسام فتوح صالون طوني صوايا، وإنتاج الألبوم لروتانا وشام تونز.

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كانت أصالة خرجت عن صمتها، الخميس، لتكشف أخيرا لجمهورها عن سر حذف منشوراتها كافة عبر حسابها على "أنستقرام" الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ.

وأوضحت في منشور لها عبر "أنستقرام" أن ذلك جاء ضمن خطة تسويقية لألبوم "لا تستسلم"، الذي تعتبره بمثابة "طوق نجاة" الذي أنقذ روحها وعقلها من أعاصير الألم.

وأوضحت أصالة لمتابعيها أنها احتفظت بمنشوراتها السابقة جانبا، إلا أنها فشلت في استكمال الخطة التسويقية "لأنها لم تستطع أن تٔفصل نفسها وما تشعر به على الصعيد الإنساني، وعن عملها الذي يتطلب بعض التنحي والكثير من الحيادية".