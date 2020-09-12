شكرا لقرائتكم خبر عن السينما تجمع حمدى الميرغنى وأوس أوس بعد مسلسل "اتنين فى الصندوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الثنائى حمدى الميرغنى وأوس أوس التعاون سوياً فى السينما من خلال فيلم جديد بعدما وصلهم عرضاً من المنتج وائل عبد الله، خاصة أنهما قدما مسلسل "اتنين فى الصندوق" خلال شهر رمضان الماضى، ومن المقرر أن يستقر الميرغنى وأوس أوس على الفكرة واختيار المخرج تمهيداً لبدء عمليات التحضير خلال الأسابيع المقبلة.

مسلسل "اتنين فى الصندوق" تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين، وصلاح عبدالله، محمود البزاوى، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، انتصار، رحاب الجمل، حنان سليمان، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، نور فخرى اضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.

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وينتظر حمدى الميرغنى طرح فيلم "ديدو" الذى انتهى من تصويره منذ اشهر ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت وهدى المفتى وتأليف كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح، كما انتهى مؤخراً من تصوير فيلم "هيكل نظمى" مع رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوى وانتصار وإخراج محمد كريم.

أما أوس أوس يعرض حالياً مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة" بمشاركة على ربيع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح أحد فنادق جاردن سيتى، من اخراج أشرف عبد الباقى، والتى تم افتتاحها بعد عيد الأضحى الماضى ويشارك فى بطولته وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود.