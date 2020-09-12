شقيق مصطفى خاطر ينشر صورة تجمعهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر أحمد خاطر شقيق الفنان مصطفى خاطر صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكانت الصورة التقطها الثنائي في حفل زفاف شقيقتهما إسراء على أحمد بسيط شقيق الفنان مصطفى بسيط.

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وعلق الفنان مصطفى خاطر على الصورة :"أيوة بقى".

وحضر الحفل أصدقاء الفنانين ومن بينهم نجوم مسرح مصر، محمد عبدالرحمن، كريم عفيفي، وعمر متولي، وأوس أوس، أحمد فهيم، محمد توب، سارة درزاوي، ووائل عوني، وأسرة العروسين.

وأقيم الحفل في فندق هيلتون دريم، واحتفل العروسان بخطوبتهما في شهر فبراير من العام الماضي.