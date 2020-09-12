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تراند اليوم : فنان سوري يهاجم خالد النبوي: شخص متعجرف .. وهذا أغرب ما كان يفعله في الكواليس

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شن الفنان السوري يزن السيد هجوما شرسا على الفنان المصري خالد النبوي بعد مشاركتهما سويا في مسلسل "ممالك النار".

وقال في تصريحات لبرنامج "راحت علينا" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني "هشام حداد": خالد النبوي شخص نفسية .. يتعامل بتكبر وتعجرف مع العاملين في المسلسل .

وأضاف: رأيته في الكواليس يجعل العمال يقومون بتلبيسه .. ولم يكن يلقي التحية على أحد وكان يشترط تغيير بعض المشاهد في المسلسل فضلا عن تأخره على مواعيد التصوير بحسب قوله.

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