تراند اليوم : فنان سوري يهاجم خالد النبوي: شخص متعجرف .. وهذا أغرب ما كان يفعله في الكواليس

شن الفنان السوري يزن السيد هجوما شرسا على الفنان المصري خالد النبوي بعد مشاركتهما سويا في مسلسل "ممالك النار".

وقال في تصريحات لبرنامج "راحت علينا" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني "هشام حداد": خالد النبوي شخص نفسية .. يتعامل بتكبر وتعجرف مع العاملين في المسلسل .

وأضاف: رأيته في الكواليس يجعل العمال يقومون بتلبيسه .. ولم يكن يلقي التحية على أحد وكان يشترط تغيير بعض المشاهد في المسلسل فضلا عن تأخره على مواعيد التصوير بحسب قوله.

