بالصور.. ملكة إسبانيا توصل ابنتيها بسيارتها الخاصة إلى المدرسة

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً - منذ 6 دقائق

رصدت الكاميرا ، ملكة أسبانيا أثناء توصيلها ابنتيها بسيارتها الخاصة للمدرسة في العاصمة مدريد .

وبدت الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا أنيقة في بلوزة بيضاء، وهي تقوم بتوصيل بناتها إلى المدرسة، الجمعة.



وارتدت الملكة الإسبانية، البالغة من العمر 47 عاما، قناع وجه للوقاية من كورونا بينما كانت تقود سيارتها بنفسها لتوصيل ابنتيها ليونور (14 عاما) وصوفيا (13 عاما) إلى مدرسة سانتا ماريا دى لوس روزاليس في العاصمة مدريد.

واستؤنفت الدراسة في وقت سابق من هذا الأسبوع في إسبانيا، وتولى الأب، الملك فيليبي ملك إسبانيا، توصيل الفتاتين إلى المدرسة.

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أما اليوم فكان دور الأم الفخورة ليتيزيا، التي بدت في حالة معنوية جيدة، لأنها انضمت إلى الآباء الآخرين في سياراتهم، وهم يقومون بتوصيل أبنائهم إلى المدرسة.

ولوحت للكاميرات وريثة العرش ليونور وشقيقتها الصغرى صوفيا، وكلاهما ترتديان أقنعة الوجه، وهما تصعدان الدرجات إلى المدرسة قبل فحص درجة حرارتهما من قبل أحد الموظفين .

