شكرا لقرائتكم خبر عن سجن سلوى عثمان فى مسلسل "لؤلؤ" لمى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخل الفنانة سلوى عثمان سجن النسا فى مسلسل "لؤلؤ"، والتى تقوم ببطولته الفنانة مى عمر فى أولى بطولاتها المطلقة، بسبب كثير من المواقف الصعبة التى تمر بها سلوى عثمان بعد إنجاب طفلتها بطلة العمل، حيث تجسد شخصية والدتها، وتتعرض لظروف تكشف عنها الأحداث ويظهر قدر الله معهم فى نهاية الأحداث، والعمل تدور أحداثه فى إطار إجتماعى.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى نطاق 45 حلقة، ومن المقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو من تأليف محمد مهران،وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى،إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل.

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شاركت الفنانة سلوى عثمان في موسم رمضان الماضى بمسلسل "البرنس" وحققت نجاح كبير من خلال الشخصية التيقدمتها، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنياعبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش،وإنتاج شركة سينرجى.