شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم تامر حسنى "خليك فولاذى" قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك النجم تامر حسنى على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والذى يضم 12 أغنية كاملة، حيث يدرس حالياً تقليص عدد الأغانى لتصول إلى 10 أغانى فقط، ويعد هذا الألبوم حالة خاصة لأنه يضم عدداً من الأغانى المميزة والمتنوعة فى كل لون غنائى.

وينشر ”الخليج 365” أسماء بعض أغانى ألبوم تامر حسنى وتأتى كالتالى : خليك فولاذي ، بحبِك، قد الفراق ، نفس النهايه ، كرهتني في الحب.

ويأتي أسماء صناع الألبوم كالتالى :

شعراء

أيمن بهجت قمر ، أمير طعيمه ، تامرحسين ، أحمد المالكي ، محمد البوغه ، حماده السيد ، محمد عاطف ، بلال سرور ، محمد القياتي ، احمد راؤول، محمد محسن.

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تامرعلي ، محمد يحيى، عزيز الشافعي ، محمود الخيامي ، بلال سرور ، إسلام ذكي، محمد حمزه ، أحمد زعيم ، مديح ، محمد سراج.

علي فتح الله ، توما ، أمير محروس ، عادل حقي ، رامي سمير ، يحيى يوسف ، وسام عبد المنعم ، أحمد عبد السلام ، طارق عبد الجابر ، أمين نبيل.

وفى سياق آخر، أوشكت المخرجة سارة وفيق على الانتهاء من مونتاج ومكساج فيلم "مش أنا" الذى يقدم بطولته تامر حسنى، حيث يدرس صناعه حالياً طرحه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكداونى، سوسن بدر، حلال شيحة، وأخرون، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.

يشار إلى أن تامر حسنى طرح مؤخرا كليب "اختراع" مع المطرب محمود العسيلى، ولاقى نجاحاً كبيراً، وحصل على مشاهدة كبيرة تخطت الـ 16 مليون مشاهدة منذ طرحه، وكلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى، كما يعد الكليب التجربة الأولى في الإخراج لتامر حسنى .