نساء عائلة كاردشيان إيقونات للجمال والإثارة بالحفلات وعلى الـRed carpet

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك عائلة كاردشيان شعبية جارفة بشتى أنحاء العالم، وذلك بفضل برنامج تليفزيون الواقع الشهير "Keeping Up with the Kardashians" أو " KUWTK " الذى كانت تقدمه العائلة وتستعرض من خلاله العديد من أسرار حياتهم الشخصية وكأن المشاهد يعيش الأحداث معهم باستمرار، وبعد إعلان عائلة كاردشيان فى بيان رسمى الموسم الأخير من البرنامج سيتم عرضه فى أوائل العام المقبل 2021، نستعرض أجمل الصور التى جمعت أفراد العائلة المعروفين بجمالهم وجاذبيتهم وذلك فى صور التى التقطت لهم بالحفلات الكبرى، لتظهر الصور نساء عائلة كاردشيان ملهمة وساحرة للملايين من شتى أنحاء العالم.





يذكر أنه جاء فى البيان الذى نشرته عائلة كاردشيان : " بعد 14 عاما، و 20 موسما، ومئات الحلقات والعديد من الاستعراضات، نحن ممتنون جدا لكم جميعا لمتابعتكم لنا طوال هذه السنوات ، خلال الأوقات الجيدة ، والأوقات السيئة ، وتابعتوا لحظات السعادة والدموع وكثرة العلاقات والأولاد ، ففى الحقيقة نحن سنعتز إلى الأبد بالذكريات الرائعة وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين التقيناهم على طول الطريق.

شكرا لآلاف الأفراد والشركات الذين كانوا جزءًا من هذه التجربة ، والأهم من ذلك ، شكر خاص جدا لرايان سيكريست لإيمانه بنا ، لكوننا شريكا لنا ، وفريق الإنتاج لدينا فى Bunim / Murray ، الذين أمضوا ساعات لا تحصى فى توثيق حياتنا ، و من المقرر أن يبث موسمنا الأخير فى أوائل العام المقبل 2021.









