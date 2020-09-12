محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: يحل الفنان أحمد العوضي ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي. ونشر "العوضي" صورة من الكواليس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"قريبًا مع منى الشاذلي". أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، من إخراج بيتر ميمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي ضيف منى الشاذلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.