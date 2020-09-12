ميرهان حسين تخضع لجلسة تصوير بفستان قصير..وتغلق التعليقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ميرهان حسين مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ميرهان في الصور بإطلالة أنيقة، حرصت على إغلاق التعليقات. ميرهان حسين شاركت في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي

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