رامي جمال يهنئ أحمد الشامي بعد ميلاده والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ المطرب رامي جمال، الفنان أحمد الشامي بعيد ميلاده. وكتب رامي عبر حسابه بموقع "تويتر"، :"كل سنة وانت طيب يا شمزو". ورد الفنان أحمد الشامي على تهنئة رامي :"وأنت طيب يا حبيب قلبي". وشارك الفنان أحمد الشامي في مسلسل "فرصة تانية"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة الفنانة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، محمود البزاوي، إدوارد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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