تراند اليوم : شاهد.. لحظة بكاء النجمة نيللي كريم على الهواء

توك شو

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها محظوظة في الأشخاص الذين يشتركون معها في الأعمال الفنية، متابعة: “ربنا بيحبني فعلا، عاوزة أشكره، حظي حلو مع الناس اللي بتشتغل معايا.

ووجهت “كريم” خلال لقاء ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، المذاع على شاشة قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الشكر للمنتج جمال العدل “هو سبب كبير في النجاحات اللي حصلتلي في الفترة الأخيرة..

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مش بتكلم عليه كتير، وبحس في ساعات مش بديله حقه في اختياره معايا على الحاجات اللي بعملها بيبقى قلبه عليا ومزجانجية، قبل أي مسلسل دايما بقوله مش عاوزة أشتغل عاوزة أقعد في البيت”.