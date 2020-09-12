بسمة وهبة تنشر فيديو ممنوع لأصحاب القلوب الضعيفة

السبت 12 سبتمبر 2020

خضعت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، الجمعة، لتحليل جديد للكشف عن سرطان الثدي.



ونشرت بسمة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء إجراء التحليل، وأرفقته بتعليق: "ممنوع لأصحاب القلوب الضعيفة".

وقالت بسمة في بداية الفيديو إنها ستجري تحاليل لمدة 4 أسابيع، مؤكدة أنها "شجاعة جداً".

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ولدى شعورها بالألم بعد حقنها قالت: "كنت بقولكم أنا جامدة ومش هيهمني بس حقيقي كنت خايفة، أنا كنت هقوم أجري، أنا لا شجاعة ولا حاجة".

وكانت بسمة وهبة أعلنت عن مرضها ونشرت عدة فيديوهات منذ سفرها إلى الخارج لتعرض لمتابعيها خلالها تطورات حالتها الصحية.

شاهد الفيديو من هنا..