أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السوق السعودية، اليوم الجمعة، بشكل طفيف، بالتوازي مع انخفاض ملحوظ لأسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية بسبب انتعاش الدولار.



وسجل سعر جرام الذهب عيار (24) 234.26 ريال (62.47 دولار) مقارنة بـ 234.74 ريال (62.60 دولار)، أمس.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة إلى 204.98 ريال (54.66 دولار)، مقارنة بـ 205.40 ريال (54.77 دولار)، أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار (18) إلى 175.69 ريال (46.85 دولار) مقارنة بـ 176.06 ريال (46.95 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 7286.25 ريال (1943 دولار) مقارنة بـ 7301.25 ريال (1947 دولار)، أمس.

وتراجع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) إلى 1639.81 ريال (437.28 دولار) مقارنة بـ 1643.19 ريال (438.18 دولار)، أمس.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، نزلت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع انتعاش الدولار الأمريكي، لكن المعدن النفيس في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1938.53 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أفضل مستوياته منذ الثاني من سبتمبر/ أيلول عند 1965.94 دولار أمس الخميس.

والذهب مرتفع 0.3% منذ بداية الأسبوع الجاري.

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وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1945.50 دولار.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس التي تغطي تداولات العملات والسلع الأولية والمؤشرات "انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي دفع أسعار الذهب للانخفاض عقب اللهجة المحايدة للبنك المركزي الأوروبي أمس.

وأضافت "تظل التوقعات للذهب في الأمد المتوسط إلى الطويل إيجابية".

وانتعش مؤشر الدولار من تراجع كبير مقابل اليورو في الجلسة السابقة ويمضي على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف مايو/ أيار.

ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وحومت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة الأسبوع الماضي مما يشير إلى تباطؤ تعافي سوق العمل ويلقي بظلال من الشك على الآمال في انتعاش اقتصادي سريع.

وارتفعت أسعار الذهب 28% منذ بداية العام الجاري إذ ضخت حكومات وبنوك مركزية تحفيزات ضخمة في الاقتصاد وأبقت أسعار الفائدة منخفضة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3% إلى 26.58 دولار للأوقية وفقد البلاديوم 0.7% إلى 2277.97 دولار.

وهبط البلاتين 0.4 % إلى 922.29 دولار لكنه يتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس آب بارتفاع ثلاثة %.