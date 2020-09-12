شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين تصور "إلا أنا" مع كندة علوش و"نمرة اتنين" مع عمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت الفنانة الشابة نهى عابدين نشاطها الفنى من جديد، بمشاركتها فى مسلسلين تصورهما حالياً، والعملين يعتمدان على الحكايات المنفصلة المتصلة، حيث بدأت مشاهدها فى حكاية "الناحية التانية" من مسلسل "نمرة اتنين" تأليف سما عبد الخالق وإخراج طارق العريان، والحكاية تدور فى حلقة واحدة فقط، وتقدم نهى أحد أدوار البطولة النسائية فى العمل أمام النجم عمرو يوسف بينما تقدم دور البطولة النسائية الآخر الفنانة الأردنية صبا مبارك.



نهى عابدين

"نمرة اتنين" تدور أحداثه خلال 8 حلقات كل حلقة تضم أبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين ويقوم ببطولة الحكايات عدد من النجوم المصريين والعرب وعلى رأسهم منى زكى، نيللى كريم، آسر ياسين، أمينة خليل، وشيرين رضا، إياد نصار، واللبنانى عادل كرم، وصبا مبارك، أحمد مالك، ويشارك فى إخراجه آدم عبد الغفار، طارق العريان، تامر محسن، هانى خليفة، هادى الباجورى، محمد شاكر، أحمد النجار أما فريق التأليف فيضم آدم عبد الغفار، مريم نعوم، وائل حمدى، سارة طيبة، سما عبد الخالق.



الفنانة نهى عابدين

وفى سياق متصل بدأت نهى أيضاً تصوير مشاهدها فى حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" والتى يخرجها أحمد حسن، وتشارك نهى فى بطولتها إلى جانب كندة علوش ومحمد شاهين ومحمد علاء، وتناقش الحكاية ظاهرة التلقيح الصناعى للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التى تواجههم، وذلك من خلال قصص مختلفة.

"ضى القمر" هى الحكاية الخامسة من مسلسل"إلا أنا" بعدما عُرضت أول حكايتين على قناة dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"حكاية سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وتعرض الثالثة حالياً بعنوان "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع ويجري تصوير الرابعة بعنوان "أمر شخصى"، بطولة شيرى عادل، والسادسة بعنوان "لازم أعيش"، بطولة جميلة عوض.