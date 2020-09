شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 6 أفلام أجنبية تأجلت من 2020 إلى 2021 والان مع التفاصيل

السبت 12 سبتمبر 2020

نختلف حول عام 2020، إلا أن بإمكاننا جميعًا أن نجتمع حول كونها سنة استثنائية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالأفلام، إذ تسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) في هدم كثير من المشاريع السينمائية لهذا العام.



وأعلنت كثير من شركات الإنتاج السينمائي تأجيل أفلام 2020 إلى العام المقبل، كي تضمن تحقيق هذه الأفلام إيرادات كافية بعد أن أوشك العام على الانتهاء.

1- فيلم The Eternals

كان من المفترض طرح فيلم مارفل "الخالدين" 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لكن شركة الإنتاج منحت هذا الموعد لفيلم "بلاك ويدو" الذي كان يفترض طرحه في مايو/أيار الماضي.

وأعلنت مارفل طرح الفيلم 12 فبراير/شباط 2021، حيث يدور حول مجموعة أبطال خارقين خالدين يجتمعون لإنقاذ العالم من الأشرار، وهو من بطولة كيت هارينجتون وأنجلينا جولي وسلمى حايك.

2- فيلم Morbius

تتطلع شركة سوني لطرح فيلم(موربيوس)، بعد نجاح فيلم "فينوم" في شباك التذاكر الأمريكي عام 2018، فيلم "موربيوس" من بطولة جريد ليتو، ويدور حول مصاص دماء حي جنى قدراته بعد عضه بواسطة وطواط.

قصة الفيلم التي قد تضع سوتي في ورطة بسبب فيروس كورونا، جعلت الشركة تقرر تأجيل الفيلم من 30 يوليو/حزيران 2020 إلى 19 مارس/أيار 2021.

3- فيلم F9 (السرعة والغضب 9)

أعلنت شركة وورنر بروس تأجيل الجزء التاسع من سلسلة أفلام الأكشن "فاست أند فيوريس" من مايو/أيار 2020 إلى 2 أبريل/نيسان 2021، لضمان طرح الفيلم في مختلف دول العالم، على إثر هجمة كورونا التي تسببت في إغلاق دور العرض عالميًا.

4- فيلم The Conjuring: The Devil Made Me Do It

تحقق سلسلة أفلام الشعوذة نجاحًا منذ طرح أول أجزائها، لذلك كان الجمهور في حالة تشوق لطرح جزء جديد هذا العام، قبل أن يحول فيروس كورونا دون تحقيق ذلك، حيث أعلنت شركة وورنر بروس تأجيل الفيلم من 11 سبتمبر/أيلول 2020 إلى 4 يونيو/حزيران 2021.

يتناول الفيلم تحقيق جديد للثنائي إد ولورن حول جريمة قتل خارقة تتصل بمحاكمة آرني شاين جونسون، القاتل الذي أبرأ ذمته من تهمة القتل مدعيًا أن الشيطان فعلها.

5- فيلم Top Gun: Maverick

انتظر عشاق فيلم "توب جن" ما يقرب من 20 عامًا حتى طرح جزء ثانٍ للفيلم، وكان من المفترض طرح الفيلم أخيرًا في 12 يوليو/تموز 2019، ثم تأجل إلى عام 2020، وتأجل مجددًا بسبب الوباء إلى 2 يوليو/تموز 2021.

الفيلم بطولة توم كروز، ويستكمل فيه مغامراته كقائد طيارات محترف.

6- فيلم Halloween Kills

يعود القاتل مايكل مايرز من جديد لترويع المشاهدين، حيث يحاول إنهاء مهمته التي فشل فيها سابقًا، وكان من المفترض طرح فيلم (الهالويين يقتل) أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلى أن تم تأجيله إلى نفس الموعد 2021.