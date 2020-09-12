وزير الداخلية البحريني: إعلان إقامة العلاقات مع إسرائيل يخدم المصالح العليا لبلادنا ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار المزيد

أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، السبت، أن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، يعد إجراء سياديا ويمثل موقفا شجاعا يعكس حكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، ورؤية الثاقبة.

وأكد وزيرالداخلية البحريني، أن المعاهدة ستنعكس على خدمة المصالح العليا لمملكة البحرين، داخليا وخارجيا وتساهم في تعزيز الأمن والاستقرار ونشر مظاهر النماء والازدهار.

وأوضح الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن البحرين تبقى وطن السلام والأمان ومهد التعايش والانفتاح على الآخر وهو نهج أصيل وممتد في إطار عهد الولاء والانتماء والروح الوطنية الأصيلة.

وأمس الجمعة، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية مشتركة "على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".