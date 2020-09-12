شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم VS فيروز.. الحب والتضحية بين جارة القمر وكوكب الشرق بأولى حلقات "أغنيها لك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أولى حلقات البرنامج الفني " أغنيها لك" تقدم المطربة الشابة "آية علوش"، فكرة جديدة تمزج بين التقديم والغناء حيث تتناول عدد من الأغنيات وتعلق عليها مع غناء مقاطع منها، فى إطار شبابي لايت.
وبدأت آية علوش أولى حلقات البرنامج بطرح مقارنة بين "كوكب الشوق" ام كلثوم و"جارة القمر" فيروز، من حيث نظرة كل فنان للحب في أغانيه التى عشقها جمهورهم من جميع أنحاء الوطن العربي وداخل مصر من مختلف الفئات العمرية.
جدير بالذكر أن برنامج "أغنيها لك"، برنامج فني شبابي يعرض لأول مرة بتلك الفكرة التى تجمع بين تقديم البرامج، والغناء، ويعرض يوم الجمعة من كل أسبوع، الساعة 9.30 مساء على منصات الخليج 365 المختلفة.
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